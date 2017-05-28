مصر توضح لمجلس الأمن سبب توجيه ضربات جوية على الإرهابيين بليبيا - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

سلّمت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة خطابًا، أمس السبت، إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن الضربات الجوية المصرية التي استهدفت مواقع التنظيمات الإرهابية في مدينة درنة بشرق ليبيا.

وأفاد المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد في تصريح له، بأن بلاده أخطرت مجلس الأمن من خلال خطابها بأن هذه الضربات الجوية تأتي اتساقًا مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المعنية بالحق الشرعي في الدفاع عن النفس، ومع قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب.

يشار إلى أن مصر وجهت ضربات جوية لمعاقل الإرهابيين في شرق ليبيا، ردًا على الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس حافلة بمحافظة المنيا، وأسفر عن مقتل 28 شخصًا.