الرئيس التركي: لن نترك فرصة تسمح بتكرار الانقلاب - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستستخلص الدروس من محاولة انقلاب 15 يوليو الماضي، وأنها لن تسمح بتكرارها مرة أخرى.

وأضاف أردوغان: ««ن نسمح بتكرار محاولة انقلاب 15 يوليو فحسب، بل لن نسمح، أيضا، بتكرار انقلاب 12 سبتمبر 1980، أو عملية 28 فبراير 1997 أو انقلاب 12 مارس 1971 أو انقلاب 27 مايو 1960 ».

وأشار أردوغان إلى أن محاولة انقلاب 15 يوليو جاءت في وقت كان الجميع يعتقد فيه أن حقبة الانقلابات العسكرية في تركيا قد طويت، مشيرا إلى أن مآساة 15 يوليو تركت آثارا عميقة في قلب وذاكرة الشعب التركي.