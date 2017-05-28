بالصور.. إصابة مواطن بطلق ناري في أحد الفنادق بأمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

على العنزي(صدى):

أصيب مواطن سعودي في أمريكا، برصاصة في قدمه جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل شخصين في غرفته بفندق شيراتون بمدينة ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية، أول أمس الجمعة.

وكشفت مصادر مطلعة أن شخصين في العشرينيات من العمر دخلا إلى غرفة المواطن بالفندق بهدف السرقة، الجمعة الماضي، وأطلقا عليه النار، لافتةً إلى أن الرصاصات التي خرجت من سلاح أحدهما أصابت المواطن برصاصة في قدمه، كما أصابت أحد اللصوص بإصابة خطيرة في قدمه أيضاً.

وأكدت المصادر أن الشرطة الأمريكية تمكنت من القبض على أحد المشتبه بهم وتكثف البحث عن الشخص الثاني، موضحة أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الهجوم كان الغرض منه السرقة.