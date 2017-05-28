بالفيديو.. رجل أمن يوثق مخالفات السيارات بجواله - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل أمن يصور بعض السيارات عند مرورها بأحدى الإشارات المرورية بشارع السبعين بمحافظة جدة.

وأظهر الفيديو، الذي تم تصويره بواسطة كاميرا جوال أحد المواطنين، وقوف رجل الأمن على جانب الطريق ممسكا بهاتفه الجوال ويقوم بتصوير لوحات السيارات ما يرجح أنه كان يلتقط أرقام لوحات السيارات المظللة، أو التي لم يلتزم قائدوها بربط حزام الأمان.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور بدأت العام الماضي بتطبيق نظام «باشر»، الذي يمكّن رجل المرور من تسجيل المخالفات المرورية في الميدان وتوثيقها بوقتها ومكانها، وإرسال رسائل إلى المخالفين مباشرة دون توقيفهم.