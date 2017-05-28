بالصور.. السيطرة على حريق بمحل مفروشات بجازان - صحيفة صدى الالكترونية

شائع عداوي(صدى):

سيطرت فرق الدفاع المدني بمحافظة صامطة، على حريقا شب بمحل مفروشات بالدور الارضي في إحة العمارات السكنية، ولم يتنج عن الحادث أي إصابات أو وفيات.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني، أنه وردنا بلاغ عن حريق بمحل مفروشات بمحافظة صامطة، مشيرا إلى أنه عند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن حريق بمحل مفروشات بمساحة «10*10»م بالدور الأرضي في عمارة سكنية مكونة من 3 أدوار حيث تم السيطرة عليه.

وأفاد القحطاني، بأنه تم إخلاء سكان العمارة مؤقتا واحترازيا أثناء أعمال الإطفاء ولم يتنج عن الحادث أي اصابات أو وفيات ولله الحمد ، مبينا أنه ما زال التحقيق جاري لمعرفة أسباب الحريق .