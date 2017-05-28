غضب عارم بسبب إقامة معرض إيراني في الدوحة - صحيفة صدى الالكترونية

غضب عارم بسبب إقامة معرض إيراني في الدوحة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع صوتي لأحد الأشخاص يكشف فيه عن إقامة معرض إيراني تجاري خلال الشهر الحالي بالعاصمة القطرية الدوحة.
وأفاد الشخص، بأن المعرض أقيم يوم 13 مايو الماضي، بمركز الدوحة للمعارف تحت إشراف السيد جابر المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة المرايا للعلاقات العامة، مطالبا بمقاطعة المعرض الإيراني حيث أنه من يشارك فيه سيكون عونا للنظام الملالي.
وأوضح أن إيران تسعى في المنطقة الفساد خاصة قتل أخواننا في سوريا والعراق واليمن، مشيرا إلى أنهم يسعون لتصدير الثورة الخمينية الخبيثة في المنطقة العربية، مؤكدا أن نظام الملالي هو المسؤول عن أي فتنة ودمار تحل في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن إيران بحاجة إلى أموالنا لإتمام مشروعها الخبيث ونشره في المنطقة، مؤكدا أن المعرض الإيراني لن ينجح إلا بأموالنا ومساعدتنا، موجها بمقاطعة المعرض قائلا: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقاطع المعرض ومن يشارك فيه فقد ساعد على قتل سني ولا يختلف عن نظام الملالي في شيء».
ابو محمد[ عدد التعليقات: 27200 ] نشر منذ 37 دقيقة
قائلا: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقاطع المعرض ولن ومن يشارك فيه فقد ساعد على قتل سني ولا يختلف عن نظام الملالي في شيء».
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صح لسانك واعتلا شانك ,,,
,,, وياليت شيخكم يفهم هاالكلام ويبعد عن نار الفرس لا تنكووا بل تشووا بنارها ،،،
عبدالله[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 34 دقيقة
دبي في سوق كامل معروف باسم السوق الإيراني موجود من زمان ماشفنا احد زعلان
brb[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 32 دقيقة
هههههههههه
مضحك جدا
ليش ما نصيح على الامارات بعد ..
اللي محتلة جزرها ايران و لا تبي تاخذها …
و اللي من اكبر وارداتها من ايران !!!؟؟؟
عبدالله[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 24 دقيقة
في جريدة البيان الاماراتية. في تاريخ. 16 ابريل 2014. عبدالله بن زايد. قال العلاقات الإيرانية الاماراتية تاريخية
مرسبدس[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 22 دقيقة
الاتفاق الآيراني القطري متفق عليه من زمن بسبب ضعف قطرولانها فهي تحت الحمايه الامريكيه من الداخل والخارج فشي طبيعي أنها تتعامل مع الشيعه وتفتح العلاقات معهم
الواقع[ عدد التعليقات: 4269 ] نشر منذ 5 دقائق
قطر عادة لسياستها القديمة وهي مهاجمة السعودية ومصر وبعض الدول العربية الفاعله ضن منها ان ذلك سوف يواصل التمدد الايراني وهيمنتها على المنطقة فهناك علاقة نسب ومصاهرة ويبدوا ان بعض ال ثاني اعتنق المذهب الاثنى عشري ويبدو ان قطر متهورة ولا تحسب العواقب ونقول لهم إتق شر الحليم اذا غضب