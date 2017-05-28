غضب عارم بسبب إقامة معرض إيراني في الدوحة - صحيفة صدى الالكترونية

الدوحة(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع صوتي لأحد الأشخاص يكشف فيه عن إقامة معرض إيراني تجاري خلال الشهر الحالي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأفاد الشخص، بأن المعرض أقيم يوم 13 مايو الماضي، بمركز الدوحة للمعارف تحت إشراف السيد جابر المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة المرايا للعلاقات العامة، مطالبا بمقاطعة المعرض الإيراني حيث أنه من يشارك فيه سيكون عونا للنظام الملالي.

وأوضح أن إيران تسعى في المنطقة الفساد خاصة قتل أخواننا في سوريا والعراق واليمن، مشيرا إلى أنهم يسعون لتصدير الثورة الخمينية الخبيثة في المنطقة العربية، مؤكدا أن نظام الملالي هو المسؤول عن أي فتنة ودمار تحل في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن إيران بحاجة إلى أموالنا لإتمام مشروعها الخبيث ونشره في المنطقة، مؤكدا أن المعرض الإيراني لن ينجح إلا بأموالنا ومساعدتنا، موجها بمقاطعة المعرض قائلا: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقاطع المعرض ومن يشارك فيه فقد ساعد على قتل سني ولا يختلف عن نظام الملالي في شيء».