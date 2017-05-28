«آل الشيخ» تنفي انتساب أمير قطر إليها - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قام مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ورئيس مجلس الشورى عبدالله آل الشيخ ووزير الشؤون الإسلامية صالح آل الشيخ وعدد من العلماء في أسرة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وصل عددهم 200 شخص، بالتوقيع على بيان توضيحي من الأسرة ينفي انتساب أمير قطر إليها.

وطالب الموقعون من خلاله تغيير اسم مسجد بالدوحة يحمل اسم الشيخ محمد بن عبدالوهاب.

وذكر تركي آل الشيخ في تغريدة على حسابه في “ تويتر ” : “ قال تعالي: ( ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّه ) ، وقال رسول الله: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ” ، وأضاف: “ المأمول من حكومة قطر أن تنفذ ما ورد من طلبات مشروعة لذرية الشيخ محمد بن عبدالوهاب، كما ورد بالبيان الذي نشرته الأسرة ” .