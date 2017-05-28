«آل الشيخ» تنفي انتساب أمير قطر إليها - صحيفة صدى الالكترونية

«آل الشيخ» تنفي انتساب أمير قطر إليها
قام مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ورئيس مجلس الشورى عبدالله آل الشيخ ووزير الشؤون الإسلامية صالح آل الشيخ وعدد من العلماء في أسرة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وصل عددهم 200 شخص، بالتوقيع على بيان توضيحي من الأسرة ينفي انتساب أمير قطر إليها.
وطالب الموقعون من خلاله تغيير اسم مسجد بالدوحة يحمل اسم الشيخ محمد بن عبدالوهاب.
وذكر تركي آل الشيخ في تغريدة على حسابه في “ تويتر ” : “ قال تعالي: ( ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّه ) ، وقال رسول الله: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ” ، وأضاف: “ المأمول من حكومة قطر أن تنفذ ما ورد من طلبات مشروعة لذرية الشيخ محمد بن عبدالوهاب، كما ورد بالبيان الذي نشرته الأسرة ” .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 27200 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاكم الله خير على هذا التوضيح لمن لايعلم به ,,,
,, نعلم بأن لانسب لهم باالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ، وإن كانوا من نفس القبيله ، فلا نسب لهم معه ,,
الابهاوي[ عدد التعليقات: 119 ] نشر منذ 1 ساعة
معروفه الحركه يعني انهم من بيت دين وسني
بعد ما انكشف والاه الي نسيبه روحاني
ولد الفصوليه
ابو تركي[ عدد التعليقات: 486 ] نشر منذ 48 دقيقة
فديت بني تميم كلهم😘
brb[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 34 دقيقة
حركات اطفال!!!
ليش ماكان الكلام من أول!!!!؟؟؟؟
مغابش[ عدد التعليقات: 214 ] نشر منذ 30 دقيقة
الحمدلله وهم وضحوا ذلك للناس منعا للتدليس
ابو محمد[ عدد التعليقات: 27200 ] نشر منذ 27 دقيقة
ارجع لكتب الأنساب العربيه في الجزيرة العربيه ،، وتجده مكتوب من سالف الأزمان ,,,
sma_abha[ عدد التعليقات: 652 ] نشر منذ 19 دقيقة
رحم الله الشيخ محمد بن عبدالوهاب
لكن تروا ماهو نبي احس أسرته مزودينها شوي اللي يشوف البيان يقول هذولا من آلِ البيت
المعاني كلها في صميم افكارها[ عدد التعليقات: 9052 ] نشر منذ 3 دقائق
الامه كلها بريئه منهم والخليج