«سيمانتيك»: المملكة الأكثر تعرضا للهجمات الإلكترونية في الشرق الأوسط - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

حذر خبراء تقنية وأمن معلومات من تنامي خطر قراصنة الانترنت مع ازدياد انتشار التكنولوجيا والرقمنة، في الوقت الذي أنفقت فيه مؤسسات دول الدول العالمية نحو 73.7 مليار دولار في الأمن الالكتروني أَثْناء 2016.

ووفق تقرير شركة «سيمانتيك» للتهديدات الأمنية على شبكة الانترنت للعام 2017، أوضح أن السعودية هي البلد الأكثر استهدافا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من قبل الهجمات الخبيثة Ransomware.

وأوضح مدير مشاريع شركة بوز ألن هاملتون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واين لافليس أن الخسائر التي خلفتها الهجمة الالكترونية العالمية، غير مسبوقة من حيث الحجم حيث نفذت تشفير الملفات على مئات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر، مشددا على أن الأمن الالكتروني أصبح مصدر قلق متزايد عبر المؤسسات في الدول العالمية. 7.7 ملايين خسائر المؤسسة الواحدة وأكدت القمة السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا العام، أن الأمن الالكتروني هو في أعلى قائمة مخاطر الأعمال عبر مختلف القطاعات، وأن متوسط الخسائر السنوية للشركات من الهجمات الالكترونية في الدول العالمية تجاوز 7.7 ملايين دولار لكل مؤسسة.

وذكر لافليس أن مصادر منظمة البيانات العالمية تشير إلى أن المؤسسات عبر أنحاء الدول العالمية أنفقت مجتمعة 73.7 مليار دولار العام الماضي 2016 على الأمن الالكتروني، كذلك علي الصورة الأخري تتوقع أبحاث منظمة البيانات العالمية نمو الإيرادات العالمية للأجهزة والبرمجيات والخدمات المتعلقة بالأمن إلى 101.6 مليار دولار في العام 2020.