أمير جازان يوجه بتشكيل لجان تطبيق قواعد العفو الملكي - صحيفة صدى الالكترونية

شائع عداوي(صدى):

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان تعليماته للجهات المختصة بتشكيل اللجان المكلفة بتطبيق قواعد العفو عن بعض سجناء الحق العام في كل من السجن العام بمدينة جازان والسجون الفرعية بمحافظات ” أبو عريش والدرب وبيش والطوال والعيدابي ومركز الشقيري ” لدراسة ملفات النزلاء والنزيلات واستكمال إجراءات المشمولين بالعفو الملكي على ضوء المعايير والضوابط المقررة من قبل وزارة الداخلية.

يأتي ذلك، تمشياً مع التوجيه السامي الكريم الصادر نهاية الأسبوع الماضي بمناسبة شهر رمضان المبارك .

وأوضح المتحدث الرسمي للإمارة – محافظ صبيا الأستاذ علي بن موسى زعلة بأن هذه اللجان تضم مندوبين من شرطة المنطقة وإدارات السجون ومكافحة المخدرات وممثلين عن إمارة المنطقة (إدارة شؤون السجناء) والمحافظات ذات العلاقة وتباشر مهامها على فترتين صباحية ومسائية ضماناً لإنجاز العمل أولاً بأول وسرعة إطلاق المستفيدين والمستفيدات من هذا العفو للعودة لأسرهم مرة أخرى إنفاذاً لتوجيهات أمير المنطقة .