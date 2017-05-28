اليوم.. المعلمي يتحدث عن تجربته الدبلوماسية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

يتحدث مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المهندس عبدالله المعلمي عن تجربته الدبلوماسية في الأمم المتحدة، وآفاق العمل في المنظمة الدولية، والحضور السعودي في هذا المحفل العالمي، وذلك خلال اللقاء الشهري المفتوح «حوار إعلاميون» الذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالتعاون مع ملتقى «إعلاميون» مساء اليوم (الأحد) في مقر المركز بالرياض.

وقال نائب الأمين العام للمركز الدكتور فهد السلطان، إن حضور مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة للحديث عن تجربته الديبلوماسية الثرية في مركز الحوار الوطني، سيبين ما تحققه المملكة من إنجازات وحضور مؤثر على المستوى الدولي في مختلف الفعاليات واللقاءات التي تعقد في المنظمة، ودورها الكبير المؤثر على مختلف المستويات الدولية.

ووصف السلطان «اللقاء الشهري» الذي ينظمه المركز بالتعاون مع ملتقى «إعلاميون» بـ «تجربة حوارية مميزة تتيح المجال لمناقشة بعض القضايا المهمة»، مؤكداً القيمة الكبيرة لتجربة المعلمي وما تحويه من ثراء سياسي وديبلوماسي.