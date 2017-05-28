⁠⁠⁠⁠⁠تغريدة الملك الأكثر انتشارًا بين ملوك ورؤساء العالم - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

لاقت تغريدة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- عن شهر رمضان المبارك لعام 1438هـ، أكثر ترويجًا وانتشارًا من بين ملوك ورؤساء العالم، بعد أن حصلت على أكثر من 86 ألف إعادة تغريد وأكثر من 28 ألف إعجاب و29 ألف تفضيل لحسابات تويتر و14 ألف رد في أقل من 4 ساعات.

وهنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في تغريدته المسلمين كافة في دول العالم، قائلًا: “ أهنئكم بشهر رمضان المبارك، أحد بواعث الخير والمحبة بين البشر، سائلاً الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين والعالم كافة من الشرور والفتن ” .