أمير قطر يهنئ روحاني ويطلب تعزيز العلاقات مع إيران - صحيفة صدى الالكترونية

الدوحة(صدى):

هنأ أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس الإيراني حسن روحاني بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت منذ أيام ، كما قدم له التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان.

وقال أمير قطر في اتصال هاتفي بروحاني: «علاقاتنا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية عريقة وتاريخية ووثيقة، ونريد تعزيز هذه العلاقات أكثر مما مضى».

من جانبه، أبدى روحاني رغبة طهران في تطوير العلاقات مع كافة دول العالم خاصة الجيران وقال: ” هناك إمكانيات وطاقات واسعة للتعاون المشترك بين إيران وقطر ويجب استخدامها ” .

كما أكد أمير دولة قطر على أن بلاده لا ترى أي مانع في مسار تعزيز العلاقات الثنائية، مضيفاً أن الحوار والمفاوضات تشكل قطعا السبيل الوحيد لحل المشاكل، وأن عملية الوساطة التي تبنتها دولة الكويت بالنيابة عن دول الشاطئ الجنوبي لمنطقة الخليج يجب أن تتواصل.

وفي الختام قال أمير دولة قطر إنه سيوعز إلى الجهات المعنية في بلاده باتخاذ الجهود لتنمية العلاقات مع طهران.