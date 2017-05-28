 الإسرائيليون يتظاهرون للمطالبة بحل الدولتين في تل أبيب - صحيفة صدى الالكترونية

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الإسرائيليون يتظاهرون للمطالبة بحل الدولتين في تل أبيب

الإسرائيليون يتظاهرون للمطالبة بحل الدولتين في تل أبيب
القدس(صدى):

تظاهر عشرات الآلاف من نشطاء اليسار الإسرائيلي تحت شعار ” دولتان وأمل واحد ” ، أمس السبت، وذلك في ذكرى مرور 50 عامًا على احتلال الضفة الغربية بعد حرب عام 1967.

و قدرت وسائل الإعلام الإسرائيلية المحتجين بـ 35 ألف تظاهروا في ساحة إسحاق رابين، حيث رفع المشاركون شعارات تدعو إلى حل الدولتين والسلام مع الفلسطينيين منها: ” دولتان، اليمين خطر على إسرائيل، الحكومة هي التي تحرض ” ، فيما قامت الشرطة الإسرائيلية بإغلاق الكثير من الشوارع ونشرت عناصرها حول التظاهرة.

وقامت بتنظيم التظاهرة والإشراف عليها، منظمة ” السلام الآن ” اليسارية بالاشتراك مع حزب ” العمل ” ، وحركة ” ميرتس ”  اليسارية، إلى جانب نشطاء مبادرة جنيف.


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