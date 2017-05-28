بالصور.. في أول أيام رمضان.. كثافة مرورية عالية بشارع عكاظ بالطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

شهد شارع عكاظ بالطائف في أول يوم من شهر رمضان المبارك، كثافة مرورية عالية في ظل وجود المطاعم والأكلات الشعبية والسوبيا والفول والتميس والسمبوسة وغيرها في ذلك، وسط وجود دوريات المرور والأمن لتنظيم حركة السير، وفك الزحام والاختناقات.

ويعد شارع عكاظ مقصد أهالي الطائف لما يحتوي من معالم رمضانية؛ حيث يقصده الكثير من جميع أحياء المحافظة، وقامت دوريات وأفراد المرور والشرطة على امتداد الشارع بتنظيم الحركة المرورية وفك الاختناقات المرورية نظرًا للكثافة العالية لهذا الشارع، وتم إغلاق عدد من الشوارع الفرعية المؤدية إلى هذا الشارع لفك الاختناقات المرورية، وتحقيق انسيابية حركة المركبات.