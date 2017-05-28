بالفيديو.. «الدفاع» تخرج فيلم لمكافحة التطرف - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أخرجت وزارة الدفاع بالمملكة فيلم مدته دقيقتان عن مكافحة التطرف بطريقة احترافية تشبه طريقة هوليود في الانتاج ، من خلال “الفلسفة الرمزية” في التصوير والإخراج.

وكان قد بث حساب ” مركز الحرب الفكرية ” فيلم مكافحة التطرف على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، بعنوان ” لا بقاء للإرهاب بعد هزيمته فكريًّا ” .

ويتبع هذا المركز العالمي وزارة الدفاع بالسعودية، ويختص بمواجهة جذور التطرف والإرهاب، وترسيخ مفاهيم الدين الحق.

ويهدف المركز، الذي يترأس مجلس أمنائه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى كشف الأخطاء والمزاعم والشبهات وأساليب الخداع التي يروج لها التطرف والإرهاب، وإيضاح المنهج الشرعي الصحيح في قضايا التطرف والإرهاب، وتقديم مبادرات فكرية للعديد من الجهات داخل السعودية وخارجها، إضافة إلى مبادرات فكرية للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.