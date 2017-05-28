 بالصور.. ميلانيا ترامب ترتدي سترة بـ 51 ألف دولار أمريكي - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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بالصور.. ميلانيا ترامب ترتدي سترة بـ 51 ألف دولار أمريكي

بالصور.. ميلانيا ترامب ترتدي سترة بـ 51 ألف دولار أمريكي
نورة الشهري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صورا لميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهي ترتدي سترة مزيّنة بورود ثلاثية الأبعاد وملونة.

جاء ذلك خلال زيارة ميلانيا لمدينة “ صيقيليا ” ، ويصل سعر القطعة التي ارتدتها “ ميلانيا ” ، إلى 51,500 دولار أمريكي، اختارتها من مجموعة “ دولتشي أند غابانا ” الشهيرة.

وتعتبر من القطع الفنية التي توفرت للبيع بشكل محدود في عدة متاجر للدار ومتاجر إلكترونية. وبسبب ارتداء “ ميلانيا ” لها، نفذت من الأسواق بعد وقت قليل.

 

 

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 27174 ] نشر منذ 14 دقيقة

يحق لها ,, ليش لا ؟؟

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