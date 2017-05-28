السديس يطيب الحجر الأسود - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

طيب الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الحجر الأسود والملتزم، وذلك بأفخر أنواع الطيب وأزكاه.

وتفقد الشيخ السديس الاستعدادات القائمة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام من زوار وعُمار.

وأوضحت الرئاسة أن ذلك يأتي انطلاقاً من أهمية الحرمين الشريفين في هذا الدين، ومنزلة الكعبة المشرفة في نفوس المسلمين، وما حثت عليه النصوص من الكتاب والسنة من تعظيم البيت وتطهيره.