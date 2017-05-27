بالفيديو.. مفحط يفقد السيطرة على سيارته ويدهس شاب بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مفحط يفقد السيطرة على سيارته ويدهس شاب بالرياض
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشباب يقومون بالتفحيط وسط تواجد عدد من المتجمهرين بالرياض .
وأظهر مقطع الفيديو لحظة تخطي أحد الشباب المتجمهر في ساحة التفحيط ، ليصطدم به أحد المفحطين بمؤخرة السيارة ، وسط ذهول المشاهدين .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 27174 ] نشر منذ 26 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,,
،،، هذا كأنه قتل عمد ، حتى وإن لم يكن عمد ,,,
،،، ولكن المقصود من يعصي الأوامر ويكسر النظام المتبع ، كأنه فعل الجرم باالعمد ،،،
,,, أنا لا اتشمت والله ،، ولكني أحس بالأسى والأسف على من أُزهقت ارواحهم بسبب التفحيط اللي ماله داعي ,,,
ابو شادي[ عدد التعليقات: 5743 ] نشر منذ 21 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل