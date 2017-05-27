 بالفيديو.. مفحط يفقد السيطرة على سيارته ويدهس شاب بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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بالفيديو.. مفحط يفقد السيطرة على سيارته ويدهس شاب بالرياض

بالفيديو.. مفحط يفقد السيطرة على سيارته ويدهس شاب بالرياض
عادل الحربي(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشباب يقومون بالتفحيط وسط تواجد عدد من المتجمهرين بالرياض .

وأظهر مقطع الفيديو لحظة تخطي أحد الشباب المتجمهر في ساحة التفحيط ، ليصطدم به أحد المفحطين بمؤخرة السيارة ، وسط ذهول المشاهدين .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 27174 ] نشر منذ 26 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,,

،،، هذا كأنه قتل عمد ، حتى وإن لم يكن عمد ,,,

،،، ولكن المقصود من يعصي الأوامر ويكسر النظام المتبع ، كأنه فعل الجرم باالعمد ،،،

,,, أنا لا اتشمت والله ،، ولكني أحس بالأسى والأسف على من أُزهقت ارواحهم بسبب التفحيط اللي ماله داعي ,,,

[ عدد التعليقات: 5743 ] نشر منذ 21 دقيقة

حسبي الله ونعم الوكيل

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