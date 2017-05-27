بالفيديو.. مفحط يفقد السيطرة على سيارته ويدهس شاب بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشباب يقومون بالتفحيط وسط تواجد عدد من المتجمهرين بالرياض .

وأظهر مقطع الفيديو لحظة تخطي أحد الشباب المتجمهر في ساحة التفحيط ، ليصطدم به أحد المفحطين بمؤخرة السيارة ، وسط ذهول المشاهدين .