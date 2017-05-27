7 مليارات ريال إيرادات «الضريبة الانتقائية» خلال 6 أشهر - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

بدء تطبيق ضريبة السلع الانتقائية، من يوم 10 يونيو المقبل، علي ” التبغ ومشتقاته، ومشروبات الطاقة بنسبة 100 في المائة، والغازية 50 في المائة ” ، ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات ما بين خمسة مليارات ريال إلى سبعة مليارات ريال حتى نهاية العام الجاري، أي خلال ستة أشهر ونصف الشهر من بدء سريان تطبيق النظام.

ويبلغ عدد المسجلين من شركات التصنيع والمستوردين في السوق المحلية في نظام السلع الانتقائية نحو 630 شركة ومؤسسة، منهم 350 كبيرة، بينما الشركات والمؤسسات الصغيرة الموردة تبلغ 280.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل الأربعاء المقبل اجتماعا لإصدار اللائحة التنفيذية وإعلانها.