الألماني فيتل يسجل الزمن الأسرع في سباق موناكو للسيارات - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

سجل الألماني سباستيان فيتل اليوم السبت، الزمن الأسرع في التجارب الحرة الثالثة والأخيرة لسباق جائزة موناكو الكبرى، المرحلة السادسة في بطولة العالم لسباقات سيارات الفئة الأولى (فورمولا1).

وبعدما تصدر التجارب الثانية أول أمس الخميس عاد فيتل بطل العالم اربع مرات متتالية مع ” رد بول ” آخرها في 2013 ومتصدر البطولة حاليا، ليسجل أفضل زمن في التجارب الثالثة بواقع دقيقة و 12 ثانية و 395 جزءا من الألف من الثانية.

واحتل المركز الثاني زميل فيتل في الفريق الفنلندي كيمي رايكونين يليه مواطنه فالتيري بوتاس سائق ” مرسيدس ” وجاء الهولندي ماكس فيرستابن سائق ” رد بول ” رابعا يليه بالمركز الخامس البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم ثلاث مرات، ووصيف البطولة العام الماضي والذي تصدر التجارب الأولى الخميس.

وفيما يلي أزمنة السائقين الخمسة الأوائل بالتجارب الحرة الثالثة:

1- الألماني سباستيان فيتل (فيراري) دقيقة و12.395 ثانية

2- الفنلندي كيمي رايكونين (فيراري) دقيقة و12.740 ثانية

3- الفنلندي فالتيري بوتاس (مرسيدس) دقيقة و12.830 ثانية

4- الهولندي ماكس فيرستابن (رد بول) دقيقة و12.940 ثانية

5- البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) دقيقة و13.230 ثانية