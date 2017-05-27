اليابان تتعادل مع إيطاليا وتتأهلان معا لثمن نهائي مونديال الشباب - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

تأهل منتخبا إيطاليا واليابان إلى ثمن نهائي بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما لكرة القدم بعد تعادلهما بهدفين لكل منهما اليوم السبت، بالجولة الثالثة، من مباريات المجموعة الرابعة بالدور الأول للبطولة، التي تستضيفها كوريا الجنوبية حاليا .

ورفع المنتخب الإيطالي، رصيده إلى 4 نقاط بالمركز الثاني بفارق 3 نقاط خلف أوروجواي، وبفارق الأهداف فقط أمام اليابان.

وحجز المنتخب الإيطالي، بطاقة التأهل الثانية، من المجموعة بعدما سبقه منتخب أوروجواي، إلى ثمن النهائي رسميا، قبل مباريات هذه الجولة ، وفي المقابل، جاء تأهل المنتخب الياباني إلى الدور الثاني، كأحد أفضل 4 منتخبات من بين المنتخبات التي أنهت الدور الأول في المركز الثالث، بالمجموعات الست.

ورغم تساويه مع منتخب ألمانيا، (ثالث المجموعة الثانية) في فارق الأهداف، يتفوق منتخب اليابان على ألمانيا في عدد الأهداف المسجلة، كما يتفوق بفارق نقطة على نظيره الأرجنتيني (ثالث المجموعة الأولى).

تقدم المنتخب الإيطالي بهدفين مبكرين للغاية، سجلهما يركاردو أورسوليني، وجوزيبي بانيكو ، ورد المنتخب الياباني، بهدفين سجلهما ريتسو دوان .