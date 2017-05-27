بعد تكليفه للمرة الثالثة لإمامة الحرم ياسر الدوسري: أشكر الله تعالى ثم الملك - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن شقيه (صدى):

صدرت صباح اليوم موافقة المقام السامي الكريم بمشاركة مجموعة من القراء في صلاتي التروايح والقيام بالحرمين الشريفين، وكان من بينهم الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الودعاني الدوسري، والذي تعتبر مشاركته وتكليفه بالإمامة لهذه العام بالمرة الثالثة بالحرم المكي.

ورفع الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الودعاني الدوسري، عبر حسابه في ” تويتر ” قائلاً: الشكر لله أولاً ثم لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على الثقة الملكية بعد تكليفه للمرة الثانية، بعد أن أمّ المصلين في شهر رمضان الماضي.

وقال ” الدوسري ” : ” أشكر الله تعالى ثم أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على هذه الثقة الملكيّة الكريمة، وأسأل الله الإعانة والتوفيق والقبول ” .