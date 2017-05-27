مقتل 13 جندياً عراقياً بالموصل - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

نشبت صباح اليوم السبت، اشتباكات بين الجيش العراقي مع تنظيم ” داعش ” الإرهابي، في مدينة الموصل ” شمال ” ، وأسفر عن مقتل 13 جندياً عراقياً.

وأعلن النقيب ” عباس عبد الحميد السعدوني ” في جهاز الرد السريع (قوة تابعة لوزارة الداخلية العراقية)، أن الجنود قتلوا في أحياء ” الشفاء ” و ” الزنجيلي ” و ” الصحة الأولى ” ، وهي آخر الأحياء المتبقية بقبضة التنظيم في المدينة.

وأوضح السعدوني أن ” انتحارياً يقود عربة مفخخة، هاجم القوات العراقية، في حي الشفاء، مما تسبب بمقتل 5 من قوات الجيش، وتدمير عربة من نوع همر وإعطاب سلاح رشاش ثقيل ” .

وأضاف أن ” التنظيم الإرهابي حاصر 4 من عناصر قوات الشرطة الاتحادية، في مبنىً بحي الزنجيلي، وبعد أن قطع الطريق أمام أية امدادات عسكرية لهم، تمكن من قتلهم ” .

وفي حي الصحة الأولى، قتل 4 من قوات جهاز مكافحة الإرهاب؛ ” بعد أن تعرض اثنان منهم لنيران قناص، فيما سقط الإثنان الآخران في المواجهات الميدانية ” ، بحسب السعدوني.