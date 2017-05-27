أرامكو تكشف سر أزمة البنزين في جازان - صحيفة صدى الالكترونية

شائع عداوي(صدى):

أكدت مصادر في شركة “ أرامكو ” في المملكة العربية السعودية أن ما حدث من تكدس سيارات في محطات الوقود بمنطقة جازان على مدار الأيام الماضية، ليس بسبب منعها تزويد المحطات بالوقود، بل لخفضها التوزيع فقط بسبب تغيير النظام.

وأوضحت مصادر، بأن تزويد الناقلات بالبترول والديزل مستمر في المنطقة مع وجود تغييرات جديدة بعد تغيير النظام وتطبيق نظام جديد للخروج من إطار العمل اليدوي، لافتة إلى أن التغييرات الجديدة تسببت بخفض التوزيع بشكل جزئي، محذرةً أصحاب محطات الوقود من استغلال الأزمة وتخزين الوقود بتطبيق النظام بحقهم في حال ثبوت مخالفتهم.

ورصدت الكاميرا، تكدس عدد من المركبات أمام إحدى محطات الوقود بجازان في انتظار دورها للحصول على البنزين وكانت صدى قد تابعة ورصدت تفاقم أزمة البنزين خلال اليومين الماضين.