الاتحاد الفرنسى للتنس: تجديد مجمع رولان جاروس بـ 340 مليون يورو - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أكد رئيس الاتحاد الفرنسي للتنس برنار جوديسيلي أن تجديد المجمع الرياضي الذي من المقرر ان تقام به غدا الاحد بطولة رولان جاروس على الأراضي الترابية، سيتكلف 340 مليون يورو.

وقال جوديسيلي – في مقابلة نشرتها صحيفة (ليزيكو) الفرنسية اليوم السبت – ” رولان جاروس الجديد لم يعد مشروعا، إنه قيد العمل ” .

وأكد جوديسيلي الذي انتخب رئيسا جديدا للاتحاد في فبراير الماضي، ان رولان جاروس التى هى إحدى بطولات الجراند السلام الأربع الكبرى، تدر 80% من الميزانية السنوية للاتحاد الفرنسي للتنس، وتم بفضلها استثمار 380 مليون يورو في رياضة التنس الفرنسية خلال الأعوام العشرة الاخيرة.

وتندرج عمليات التوسعة وتحديث المعدات ضمن أولويات مشروع التجديد الذي سيستمر حتى 2020 ، بهدف جعل البطولة الفرنسية، التي تحظى هذا العام بميزانية بقيمة 230 مليون يورو، أكثر جاذبية.

وكان القائمون على تنظيم رولان جاروس جددوا في فبراير الماضي اتفاق الرعاية مع مجموعة (بي إن بي باريبا) المصرفية الفرنسية، الذي بدأ عام 1973 ، لمدة خمسة أعوام أخرى اى حتى 2022.