سوريا تدين بأشد العبارات هجوم جنوب مصر الإرهابي - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

أدانت سوريا وبأشد العبارات اليوم السبت، الهجوم الإرهابي المروع في جنوب مصر؛ الذي استهدف حافلة تقل مواطنين أقباطا أمس الجمعة مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وقالت وزارة الخارجية – فى بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) – ” إن العمليات الإرهابية التي ترتكبها تنظيمات داعش والقاعدة في أجزاء كثيرة من بلداننا العربية ودول العالم ما هي إلا دليل على تفاقم ظاهرة الإرهاب التي كانت سوريا قد حذرت من مخاطرها ” ..مؤكدة في الوقت ذاته على أن مثل هذه العمليات الجبانة تثبت أن المجتمع الدولي لم يرتق بعد إلى مواجهة هذه التحديات بسبب عدم جديته في مكافحة المنظمات الإرهابية واتباعه أسلوب ازدواجية المعايير وتهاون الكثير من دوله في وضع حد لمخاطر الإرهاب.

وطالبت مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات الحازمة والفورية الكفيلة بتنفيذ قراراته ذات الصلة بمكافحة الإرهاب الذي يستهدف دول العالم ولا سيما الجمهورية العربية السورية وجمهورية مصر العربية والعراق وغيرها ..داعية إلى ضرورة مساءلة الدول الداعمة للإرهاب التي تقدم التمويل والتسليح والتدريب والإيواء للإرهابيين.