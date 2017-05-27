الإليزية: لم نصل لحل مع الولايات المتحدة حول مكافحة الاختلال المناخي - صحيفة صدى الالكترونية

باريس (صدى):

أكدت الرئاسة الفرنسية ” الإليزية ” اليوم السبت، أن قادة مجموعة السبع، أقروا عدم تمكنهم من الوصول لأرضية مشتركة مع الولايات المتحدة حول مكافحة الاختلال المناخي.

وأوضح ممثل عن الوفد الفرنسي المشارك في قمة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة تاورمينا الإيطالية أن الولايات المتحدة تقوم حاليا بإعادة تقييم سياستها المناخية وأن البلدان الستة الآخرى سيؤكدون التزامهم باتفاق باريس، وأنهم أحيطوا علما بالموقف الأمريكي.

وكانت مصادر أوروبية، أكدت أن البيان الختامي للقمة، سيشير إلى غياب موقف مشترك بين الولايات المتحدة والدول الست الأخرى للمجموعة بشأن المناخ، مشيرة إلى عدم حدوث تغير في موقف دونالد ترامب الذي أكد أنه لن يحسم الأمر إلا بعد قمة تاورمينا.

يذكر أن هناك تباينا في المواقف حول المناخ و التجارة الدولية بين الولايات المتحدة و شركائها في مجموعة السبع، وهم بريطانيا وألمانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا واليابان.

وتسعى الولايات المتحدة إلى خفض مستوى التزامها في اتفاق باريس و الخروج من بعض بنود الاتفاق، بحسب مصدر فرنسي.

كما قرر دونالد ترامب، في نهاية أبريل الماضي، مراجعة كل الاتفاقات التجارية التي وقعت عليها الولايات المتحدة بما في ذلك الاتفاق الخاص بمنظمة التجارة العالمية من أجل مكافحة “الانتهاكات و التجاوزات التي تسببها، و من المقرر أن يصدر تقريرا عن حصيلة هذه الاتفاقات قبل نهاية أكتوبر المقبل.