صحيفة بريطانية: أوباميانج يقترب من الانضمام إلى صفوف ليفربول الإنجليزي - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

يقترب الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، من الانضمام لصفوف ليفربول الإنجليزي، بعد إعلان رغبته في ترك الفريق الألماني.

وحقق أوباميانج لقب هداف الدوري الألماني هذا الموسم، برصيد 31 هدفًا، متفوقًا على البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، ولديه فرصة لحصد لقب الكأس اليوم، السبت، حينما يواجه فرانكفورت في النهائي.

وذكرت صحيفة ” ميرور ” البريطانية، أنّ يورجن كلوب، المدير الفني الحالي لليفربول والسابق لبروسيا، تواصل مع اللاعب، وأقنعه بالقدوم إلى الفريق، بداية من الموسم المقبل، بصفقة قد تصل قيمتها إلى 55 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ اللاعب أبدى رغبته في الانضمام لريال مدريد الإسباني، لكن النادي الملكي لم يحاول التعاقد معه، فيما تسعى أندية عديدة على رأسها باريس سان جيرمان للحصول على توقيعه.