المرصد السوري: فرار مئات المدنيين من «دير الزور» - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ، الذي يتخذ من لندن مقرا له ، اليوم السبت، بفرار مئات المدنيين من مدينتين يسيطر عليهما تنظيم (داعش) شرق سوريا بعد سلسلة غارات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى.

وأوضح المرصد – حسبما نقلت قناة ” الحرة ” الأمريكية – أن مدينتي البوكمال والميادين في محافظة دير الزور تشهدان حركة نزوح واسعة شملت حتى الآن مئات المواطنين الفارين إلى قرى في ريف المدينتين.

يشار إلى أن طائرات التحالف الدولي ضد داعش والطائرات السورية والروسية تستهدف مواقع المتطرفين في محافظة دير الزور الحدودية مع العراق والتي يسيطر داعش على الجزء الأكبر منها.

وكان المرصد السوري قد أفاد أمس الجمعة بمقتل نحو 80 شخصا جميعهم من أفراد عائلات مقاتلي داعش في غارات للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.