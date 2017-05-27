إسبانيول يفتتح أكاديمية كرة قدم في الولايات المتحدة سبتمبر المقبل - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي إسبانيول لكرة القدم، في بيان، اليوم السبت، أنه سيفتتح في سبتمبر القادم أكاديمية جديدة في إستاد نيوجيرسي بالولايات المتحدة، من أجل تأهيل أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و14 عاما.

وسيستخدم النادي في هذا المشروع، الذي يأتي بالتعاون مع الشركة العابرة للأطلسي ” سبورتس أكاديمي “، نفس المنهج التعليمي الذي يستعين به في مدينة سانت أدريا الرياضية بمنشآت النادي الإسباني.

وبإقامة هذه الأكاديمية في نيوجيرسي، يسعى إسبانيول لكسب ” سمعة ” حسنة في السوق الأمريكي، دون استبعاد اكتشاف مواهب في المستقبل لضمها إلى صفوف النادي، وذلك بحسب ما جاء في البيان.

ويأتي هذا المشروع الجديد في إطار شبكة المراكز الأكاديمية التي يحظى بها إسبانيول في عدة دول حول العالم مثل اليابان والجزائر والإمارات والسويد.