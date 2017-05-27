الأمن الإسباني يدفع بـ 2500 شرطي لتأمين نهائي كأس ملك إسبانيا - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

بدأت الاستعدادات لتأمين نهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وديبورتيفو ألافيس، والمقرر إقامته مساء اليوم السبت، في مدريد، حيث تم الدفع بـ 2500 عنصر من الشرطة وقوات الطوارئ في محيط ملعب فيسنتي كالديرون.

وسيقام نهائي النسخة الـ 113 من البطولة الإسبانية المحلية في حضور العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس، وتضم الاستعدادات الأمنية 2500 عنصر، بينهم 1600 شرطي من أجهزة الأمن المختلفة، بالإضافة إلى عناصر من أجهزة الإطفاء والصحة والصليب الأحمر.

وسيتم منع تجوال الشاحنات التي يتجاوز وزنها الإجمالي 3500 كجم في محيط الملعب اعتبارا من ظهر اليوم (بتوقيت اسبانيا) وحتى الساعات الأولى من صباح الغد.