بدء التحقيق في مطالبة «كلية تقنية» التبرع بريالين مقابل لبس «البنطال» - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

بدأت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تحقيقاً في رسالة بعثت بها كلية تقنية للبنات في الأحساء على طالباتها تبلغهن بالسماح لمن ترغب بارتداء البنطال خلال الأسبوع الأخير من الدراسة، بشرط دفع ريالين تبرعاً لجمعية خيرية محددة.

وجاء نص كالآتي: ” عزيزتي الطالبة.. نفيدك بأنه تم السماح بارتداء البنطال خلال وقت الدوام لهذا الأسبوع، وفي حال ارتدائه يرجى دفع مبلغ ريالين كتبرع لجمعية فتاة الأحساء.. إدارة الكلية ” .

وأثارت الرسالة حفيظة أولياء أمور عدد من الطالبات، مطالبين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتحقيق في هذا القرار المخالف لأنظمة التعليم في المملكة، واشتراط التبرع بالمال ومحاسبة متخذه.