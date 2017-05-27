منتخب الشباب يستعد للقاء أمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

يخوض منتخبنا الوطني لدرجة الشباب يوم غدٍ الأحد آخر مبارياته ضمن دور المجموعات في كأس العالم تحت 20 عامًا التي تستضيفها كوريا الجنوبية، حيث سيواجه الأخضر نظيره المنتخب الأمريكي وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت كوريا الجنوبية الثانية عشر مساءً بتوقيت السعودية على ملعب دايجيون كأس العالم بمدينة دايجيون.

وتقرر أن يقود المباراة تحكيميًا طاقم تحكيم بيروفي بقيادة ديجو هارو، ويساعده الحكمان جوني بوسيو وراؤول لوبيز، والباراغوياني ماريو دياز حكمًا رابعًا، والأرجنتيني ماورو فيجليانو حكم الفيديو المساعد الأول، وحكم الفيديو المساعد الثاني البرازيلي ويلتون سامبايو.

واختتم منتخبنا الشاب تدريباته اليومية اليوم السبت، حيث بدأت الحصة التدريبية باجتماع قصير لمدرب منتخبنا سعد الشهري مع اللاعبين حثهم من خلاله على تقديم كل ما لديهم للظفر ببطاقة التأهل للأدوار المتقدمة من المونديال، تلا ذلك تمارين الإحماء، عقبها طبق اللاعبون عددًا من الجمل التكتيكية.