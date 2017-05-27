بالفيديو.. " المطلق " يوجه رسالة لأصحاب القنوات الفضائية - صحيفة صدى الالكترونية

على العنزي(صدى):

وجه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، المستشار في الديوان الملكي، رسالة لأصحاب القنوات الفضائية الذين يقدمون برامج ومسلسلات تحارب الدين وتخدش الحياء في هذا الشهر الفضيل، قائلاً فيها: ” إخواني أصحاب القنوات الفضائية كلكم مسلمون وأنتم تعرفون أن شهر رمضان شهر العبادة والخير فقدموا لأنفسكم ” مذكرا بقوله تعالى: ” وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِبِينَ *يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ” .

وأضاف فضيلته عبر أستوديو الجمعة بإذاعة نداء الإسلام أمس: ” نحن نستغرب عندما نرى هؤلاء الإخوة – يقصد ملاك ومسؤولي القنوات الفضائية- يبذلون الأموال لشراء برامج ومسلسلات بالملايين، وإخوانهم الطيبون من قرابتهم وجماعتهم ينفقون الأموال في بناء المساجد، وفِي مد موائد السفر في الحرمين للفقراء، وفِي كفالة الأيتام، وفِي تزويج الشباب والفتيات ” .

وتابع ” المستشار في الديوان الملكي ” : ” تستغرب عندما تشاهد أناسا يتجهون بأموالهم نحو الخير، وأناسا ينفقون مثل هذه الأموال وأكثر في شراء الأغاني والمسلسلات ومضارة المسلمين في هذا الشهر بها ومعاداة الله ورسوله ” .

