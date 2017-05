بالفيديو.. المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي يوجه رسالة للمسلمين - صحيفة صدى الالكترونية

يأتي #رمضان وتأتي عبره.. إليكم معايدتي الخاصة بهذه المناسبة المباركة. فهل تنبهتم لتنوع الطعام الثقافي التي تجتاح موائد الشهر الكريم؟ مثلًا؛ #الملوخية المصرية #التبولة اللبنانية #المسخن الفلسطيني و #الفلافل الإسرائيلي.. مزيج يحمل في طياته الكثير من روح التلاقي.. كل عام وأنتم بخير

