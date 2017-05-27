بالفيديو.. المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي يوجه رسالة للمسلمين - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

هنأ أفيخاي أدرعي، المتحدث الرسمي باسم جيش الإسرائيلي ، المسلمين بقدوم شهر رمضان، من خلال فيديو، نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” قال فيه: “ أتشرف بتوجيه معايدة قلبية إلى عموم المسلمين في الشرق الأوسط وإسرائيل، جعله الله شهر الخير واليمن والبركات عليكم ” .

وأظهر مقطع الفيديو الذي تم نشره، وظهر فيه أفيخاي أنه في عمله وبعدها انتقل إلى مكان المائدة، التي تواجد عليها العديد من الأكلات الشرقية، أبرزها الملوخية والتبولة.

وقال في المقطع : ” لأشرف أيضا أن أتشارك وإياكم على مائدة الإفطار المنوعة، وحوت مأكولات تعكس حضارات الدولة المختلفة من شرقنا العزيز، فهنا الملوخية والمسخن وورق الدوالي والتبولة، والحمس، والفلافل ” الطعمية ” الصحن الإسرائيلي المفضل”.

وتابع: “ تنوعت المائدة لتشكل ملتقى الشهر الفضيل، وهذا يعني أنه بإمكاننا نحن، سكان الشرق الأوسط، أن نلتقي في العديد من الأمور المشتركة، كم يحمل هذا الشهر من معان وعبر، فهو شهر الصلاة والصبر، شهر العائلة والتلاقي والتناغم بخيرات الدنيا، شهر رحمة الله علينا ” .

واختتم حديثه: “ اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح الذات بيننا، وأهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور.. رمضان كريم ” .