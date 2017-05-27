بالفيديو.. المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي يوجه رسالة للمسلمين - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي يوجه رسالة للمسلمين
هنأ أفيخاي أدرعي، المتحدث الرسمي باسم جيش الإسرائيلي ، المسلمين بقدوم شهر رمضان، من خلال فيديو، نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” قال فيه: “ أتشرف بتوجيه معايدة قلبية إلى عموم المسلمين في الشرق الأوسط وإسرائيل، جعله الله شهر الخير واليمن والبركات عليكم ” .
وأظهر مقطع الفيديو الذي تم نشره، وظهر فيه أفيخاي أنه في عمله وبعدها انتقل إلى مكان المائدة، التي تواجد عليها العديد من الأكلات الشرقية، أبرزها الملوخية والتبولة.
وقال في المقطع : ” لأشرف أيضا أن أتشارك وإياكم على مائدة الإفطار المنوعة، وحوت مأكولات تعكس حضارات الدولة المختلفة من شرقنا العزيز، فهنا الملوخية والمسخن وورق الدوالي والتبولة، والحمس، والفلافل ” الطعمية ” الصحن الإسرائيلي المفضل”.
وتابع: “ تنوعت المائدة لتشكل ملتقى الشهر الفضيل، وهذا يعني أنه بإمكاننا نحن، سكان الشرق الأوسط، أن نلتقي في العديد من الأمور المشتركة، كم يحمل هذا الشهر من معان وعبر، فهو شهر الصلاة والصبر، شهر العائلة والتلاقي والتناغم بخيرات الدنيا، شهر رحمة الله علينا ” .
واختتم حديثه: “ اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح الذات بيننا، وأهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور.. رمضان كريم ” .
يأتي #رمضان وتأتي عبره.. إليكم معايدتي الخاصة بهذه المناسبة المباركة. فهل تنبهتم لتنوع الطعام الثقافي التي تجتاح موائد الشهر الكريم؟ مثلًا؛ #الملوخية المصرية #التبولة اللبنانية #المسخن الفلسطيني و #الفلافل الإسرائيلي.. مزيج يحمل في طياته الكثير من روح التلاقي.. كل عام وأنتم بخير
Posted by افيخاي أدرعي- Avichay Adraee on Friday, May 26, 2017
ابو محمد[ عدد التعليقات: 27149 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب …………
سعد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
أنا ألاحظ بأن صحافتنا مهتمة بالشأن الأسرائيلي
ماهو السر الله أعلم
عبادي الهلالي[ عدد التعليقات: 4322 ] نشر منذ 1 ساعة
اسمك لحاله تحفه
على العموم من وجهة نظري المتواضعه احسن انت من المجوس والروافض والسكستاني اللي قال شبعان 31 يوم وغدا اول ايام الصيام هذ1ا فيه صيام اصلا عن الروافض
وكل المسلمين حتى المجوس اسيادك ياسكستاني صائمين الا انت واتابعك غدا يصومون اول ايامهم الروافض اتباع السكستاني
بسيط123[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 1 ساعة
واختتم حديثه: “ اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح الذات بيننا، وأهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور.. رمضان كريم ” ….هذا …….يستهبل ويستظرف ولكن الأيام دول وإن شاء الله قريباً تنتهي مرحلة الضعف والهوان التي يمر بها المسلمون وعندها لكل حادثة حديث,,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15002 ] نشر منذ 58 دقيقة
طيبدامك تعرف كل ذي الامور ليش ماتسلم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15002 ] نشر منذ 54 دقيقة
هههههههههههه اما اسمك واسم ابوك فشي لا يوصف المهم. ترا الاكل حتى. الغنم شبع. منه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 27149 ] نشر منذ 52 دقيقة
سؤال وجيه يا اخت لست محرومه ,,,,,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15002 ] نشر منذ 43 دقيقة
والله ياخي. قاعد يقول. كل ذا الكلام طيب لو اسلم مو احسن. والاكل هذء وغيره بيجيه. مسلم والى كافر