سجون جازان تطلق سراح الدفعة الأولى من سجناء الحق العام  - صحيفة صدى الالكترونية

أحمد مسملي(صدى):

أطلقت مديرية السجون بمنطقة جازان الدفعة الأولى من سجناء الحق العام المشمولين بالعفو الملكي الكريم لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1438 وذلك بعد استيفائهم المعايير المنصوص عليها .

وأوضح مدير السجون بمنطقة جازان العقيد الدكتور شائع بن سعد القحطاني انه تم اطلاق سراح الدفعة الأولى من سجناء الحق العام بسجون جازان وذلك امتثالاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله والذي جاء تلبية لحاجة السجناء في لم شملهم مع اسرهم وذويهم وذلك بمتابعة مباشرة من سمو أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز وسمو نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد وسعادة مدير عام السجون اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي.

هذا وقد دعا القحطاني النزلاء والنزيلات لاستثمار هذه المكرمة في التوبة وتهيئة النفس للعوده للطريق القويم والعودة للاسرة والمجتمع بروح جديدة تحمل في ثناياها بذرة الخير والعطاء وذلك من خلال مراجعة النفس وتعديل سائر السلوكيات الخاطئة وفتح صفحة جديدة بعيدا عن مواطن الشبهات.

وأضاف بأن اللجان المكلفة باستكمال اجراءت النزلاء المشمولين بالعفو والتى تضم مندوبين من الجهات الحكومية ذات العلاقة من الإمارة والشرطة والسجون ومكافحة المخدرات تبذل جهودا متواصلة في دراسة القضايا لإنهاء إجراءات الإفراج بأسرع وقت ممكن.

من جهة أخرى رفع العقيد القحطاني أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وولي ولي العهد وسمو أمير المنطقة وسمو نائبه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلاً الله أن يديم الأمن والأمان على البلاد والعباد.

وقد عبر عدد من ذوي النزلاء المشمولين بالعفو عن فرحتهم بهذا العفو وتوجهوا لله أولا ثم لولاة الأمر بخالص الشكر والعرفان .