أمريكا ترفض استضافة مأدبة إفطار للمسلمين بمناسبة شهر رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

رفضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلباً لاستضافة حفل بمناسبة شهر رمضان، بحسب ما أكد مسؤولان أميركيان، بعد رفض وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، الطلب المقدم، في خروج فيما يبدو على تقليد درجت عليه الإدارات الجمهورية والديمقراطية لنحو 20 عاماً مع استثناءات قليلة.

ويأتي تاريخ مأدبة الإفطار أثناء شهر رمضان المبارك منذ 1999 ودأب وزراء الخارجية الجمهوريون والديمقراطيون على إقامتها أو حفل استقبال بمناسبة عطلة عيد الفطر في نهاية الشهر بمقر الوزارة.

وصرح مسؤولان أميركيان، رفضا عدم الكشف عن هويتيهما لأنهما ليسا مخولين بالحديث علناً، إن تيلرسون رفض طلباً من مكتب الأديان والشؤون العالمية بوزارة الخارجية لاستضافة حفل استقبال لعيد الفطر في إطار احتفالات رمضان.