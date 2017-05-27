الجيش الليبي يعلن مشاركته في الضربات الجوية المصرية التي استهدفت داعش - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

شارك الجيس الليبي في الضربات الجوية التي شنتها مصر على ليبيا ردا على هجوم استهدف الأقباط في محافظة المنيا جنوب صعيد مصر.

وقد أعلنت القوات الجوية التابعة لـ ” الجيش الوطنى الليبى ” ، الذى يقوده المشير خليفة حفتر اليوم السبت، انها شاركت فى الضربات الجوية.

وكان قتل 29 شخصا على الاقل بينهم عدد من الأطفال الجمعة، فى الاعتداء الذى وقع فى وسط مصر واعلن تنظيم ” داعش ” ، مسؤوليته عنه، وفى بيان نشرته وكالة الأنباء ” لانا ” الموالية لسلطات شرق ليبيا أكد سلاح الجو فى قوات حفتر أن ” مقاتلاته نفذت عملية مشتركة مع القوات الجوية المصرية مساء الجمعة فى درنة ” .

وكانت وزارة الدفاع المصرية اعلنت السبت نجاح الضربة الجوية التى وجهتها لـ ” مناطق تمركز وتدريب العناصر الإرهابية ” المسؤولة عن الاعتداء على الاقباط، واكد بيان على الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة على فيسبوك أن ” القوات الجوية نفذت عددا من الضربات المركزة نهاراً وليلاً إستهدفت عددا من العناصر الإرهابية داخل الأراضى الليبية بعد التنسيق والتدقيق الكامل لكافة المعلومات ” .

وأضاف أن ” الضربة اسفرت عن تدمير كامل للأهداف المخططة التى شملت مناطق تمركز وتدريب العناصر الإرهابية التى شاركت فى تخطيط وتنفيذ الحادث الإرهابى الغادر ” ضد الأقباط، ولم يوضح البيان الأهداف التى وجهت اليها هذه الضربات داخل ليبيا.