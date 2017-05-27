إيسكو يتجاهل ميسي في تشكيله المثالي - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

احتوت التشكيلة المثالية لإيسكو على العديد من لاعبي ريال مدريد، بعد أن استثنى الإسباني إيسكو ألاركون، لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، في التشكيلة الأفضل بالنسبة له على مر التاريخ، إلا أنه وضع كلا من أندرياس إنييستا قائد برشلونة الحالي، ويوهان كرويف أسطورة برشلونة التاريخي في تشكيلته، كما اختار مدربه الحالي زين الدين زيدان في تشكيلته المثالية أيضًا

وجاءت تشكيلة إيسكو المثالية والتي نشرتها صحيفة “ موندو ديبورتيفو ” الإسبانية على النحو التالي:-

حراسة المرمى: إيكر كاسياس

خط الدفاع: دانييل كارفاخال – سرجيو راموس – بيبي – مارسيلو

خط الوسط: زين الدين زيدان – سانتي كازورلا – أندرياس إنييستا

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – رونالدو – يوهان كرويف

وقال إيسكو عند اختياره لهذه التشكيلة: “ هناك العديد من اللاعبين الجيدين، تركتهم خارج التشكيلة، لقد كنت سريعًا جدًا في الاختيار ” .

واختتم: “ كان لدي فرصة في مشاركة غرف الملابس مع بعض اللاعبين اللذين أحببتهم وأنا صغير مثل سرجيو راموس ومودريتش وكريستيانو رونالدو، أنا سعيد جدًا بذلك ” .