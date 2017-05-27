ترامب يستعين بفريق محامين لنشر تغريداته - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

بين الموقع الريطانى ” بيزنس إنسايدر ” محاولة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البحث عن عدد من الحلول لبعض المشاكل التى تعتبر عقبة في عمل الرئيس وجاءت هذه الخطوة بعد أن أصبحت تغريدات ترامب مثار جدل كبير، فغالبا تنشر الكلمات دون مراجعة لغوية من الرئيس دون أن تمر على أى جهة أخرى.

وتم الاتفاق على بروتوكول معين بحيث يقوم فريق من المحامين بتدقيق تغريدات ترامب قبل نشرها، وسوف يقرر المحامون ما إذا كان يتعين تعديل نشرها أو عدمه.

يذكر أن لترمب بعض التغريدات التي كان لها مردود لأيام طويلة أثناء التغطيات الإخبارية مثل التغريدة التى نشرت فى 4 مارس والتى اتهم فيها باراك أوباما بالتخلى عن برج ترامب خلال انتخابات عام 2016.