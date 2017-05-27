رئيس بلدية محايل: افتتاح مسلخ جديد قريباً - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

قال عدد من المواطنين إن الشكل العام لمسلخ محايل عسير يثير الاشمئزاز وكفيلاً بنشر الأوبئة والأمراض كما إنه يفتقر إلى أبسط قواعد النظافة الصحية.

وأوضح المواطنين أن المكان يشهد انتشار الحشرات والقوارض بخلاف الدماء التي تملأ أرجاء المكان والتي من شأنها المساهمة في انتشار الأمراض ونقلها مشيرين إلى أن المسالخ التابعة للمنادي أحسن حالاً وأنظف مطالبين البلدية والجهات المعنية وذات الأختصاص بمراقبة المسلخ بما يضمن صحة المواطنين كما طالبوا بفتح المجال أمام المستثمرين لتقديم خدمات أنظف وأحسن جودة.

وقال رئيس بلدية محايل سعيد بن علي الأحمري إن هنالك مراقبين صحيين ومختصين يراقبون ويشرفون على المسلخ على فترتين إلا أن الكثافة السكانية كبيرة جدا وخاصة في المناسبات لافتاً إلى أنه سوف يتم فتح مسلخ جديد قريباً.