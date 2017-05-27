عمر السومة هداف استثنائي في تاريخ دوري جميل - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

واصل السوري عمر السومة مهاجم فريق الأهلي حفاظه على لقب هداف دوري جميل للمحترفين للموسم الثالث على التوالي وهو إنجاز لم يتكرر من قبل في تاريخ دوري المحترفين.

وسجل السومة 24 هدفاً في موسم 2016-17 ليتصدر ترتيب الهداف بفارق ستة أهداف عن إسماعيل بانغورا لاعب الرائد.

وتوج السومة هدافاً لدوري المحترفين في موسم 2014-15 برصيد 22 هدفاً وبفارق هدف واحد عن مهاجم النصر محمد السهلاوي.

وفي الموسم الماضي سجل السومة 27 هدفاً وأحرز لقب الهداف بفارق 8 أهداف عن الفنزويلي جيلمين ريفاس لاعب فريق الاتحاد.

وتوج السومة بألقاب الكرة السعودية الأربعة وهي: دوري جميل للمحترفين في 2016 وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر في 2016 وكأس ولي العهد عام 2015.

ونجح السومة في الموسم الماضي في تسجيل 27 هدفاً في دوري المحترفين وهو رقم قياسي لم ينجح أي لاعب آخر في تاريخ دوري المحترفين أن يحققه.