وفاة طفلة رضيعة بعد أن نسيها والدها في السيارة 4 ساعات - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

توفيت رضيعة كلوي فوغارتي، بالغة من العمر 7 أشهر، ، في إيرلندا، بعد أن بقيت طوال 4 ساعات في سيارة والدها، بسبب ارتفاع درجة الحرارة في الجو.

وتعود أحداث الواقعة إلى أنه كان من المفترض على والد الطفلة، أن يوصلها إلى روضة الأطفال في طريقه إلى العمل، إلا أنه نسيها ونزل من السيارة قبل ذلك، خلال إجرائه لمكالمة هاتفية، في يوم بلغت فيه درجة الحرارة نحو 25 درجة مئوية، وعندما عاد، شعر بالهلع حين لم يجد استجابة من ابنته، فطلب المساعدة من طبيب أسرة محلي، سارع بدوره إلى موقع الحادثة في قرية دندرم الواقعة ببلدة تريبيري، وبعد أن رأى الطبيب الطفلة، وسمع ما حدث، نقلها إلى قسم الإسعاف في مستشفى جامعة ليميريك، حيث فعل الأطباء كل ما بوسعهم لإنقاذها، إلا أنها فارقت الحياة في الساعة الـ 5 ظهرًا من اليوم نفسه، تاركة والديها في حالة يرثى لها.

وأفادت التحقيقات بأن بول فوغارتي، لم يدرك بأنه نسي طفلته ” الوحيدة ” في السيارة، إلا بعد 4 ساعات من وصوله إلى العمل، مما أدى إلى الاشتباه بأن سبب الوفاة هو تعرضها لضربة شمس، ومازالت الشرطة تبحث في بقية التفاصيل.