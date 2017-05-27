«فوربس»: رونالدو يتصدر قائمة اللاعبين الأعلى أجرا - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد قائمة نجوم كرة القدم الأعلى أجرًا عام 2017، يليه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، وفقًا لمجلة ” فوربس ” الأمريكية.

وبلغ دخل البرتغالي رونالدو بحسب المجلة، بين 1 يونيو 2016 و31 مايو 2017، 93 مليون دولار، 58 مليون من راتبه ومكافآته من ريال مدريد، والبقية جناها من عقوده الدعائية التي أبرمها، بينما حل في المركز الثاني الأرجنتيني ليونيل ميسي، بـ 80 مليون دولار، 50 دولار من راتبه ومكافآته من برشلونة، والرقم الباقي حققه من العقود الدعائية.

وجاء النجم البرازيلي نيمار لاعب برشلونة في المركز الثالث بـ37 مليون دولار، بينما جاء رابعا الويلزي غاريث بيل لاعب ريال مدريد بـ34 مليون دولار، وحل في المركز الخامس السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بـ 32 مليون دولار.