إغلاق محل حلويات شهير في الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أغلقت أمانة محافظة الطائف معملاً لأحد أشهر محلات الحلويات بالمحافظة، بعد مُداهمته، حيث ضبطت العديد من المخالفات، وبعض المعجنات الفاسدة، وتدني مستوى النظافة العامة بداخله.

وكان المعمل يقوم بالتجهيز والإعداد للمأكولات الرمضانية، ومن ثمَ نقلها للمحل لبيعها، كونه يجد إقبالاً كثيفاً من الزبائن والمُترددين عليه.

يذكر أن بلاغاً ورد لعمليات الأمانة بالطائف، لتتولى بلدية شرق الطائف الفرعية، والإدارة العامة لصحة البيئة عملية مداهمة معمل لأحد أشهر محال الحلويات بالمحافظة، وتم ضبط عمالة مخالفة بدون شهادات صحية، وبعض الحلويات، وكمية من العجين الفاسد.

وعلى الفور، تم إغلاق المعمل لعدم استيفاء المحل للاشتراطات الصحية، ووجود عماله لا تحمل شهادات صحية، بالإضافة لانعدام النظافة بداخله.

كما تمت مصادرة وإتلاف ما ثبت عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، وجاري تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفات الموجودة، حيث يتم فرض الغرامة المالية وفق النظام المعمول به.