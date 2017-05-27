السنيد يفتتح بطولات نادي الخليج على كأس مكتب الهيئة العامة للرياضة - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

يفتتح رسمياً موفق السنيد نائب رئيس مكتب هيئة الرياضة بالمنطقة الشرقية مساء غداً الأحد بطولات نادي الخليج الرمضانية 38 والتي تقام برعاية معالي امين المنطقة الشرقية بعد يومين من بداية الدور التمهيدي في البطولات التي تلعب جميع المباريات فيها على ملاعب نادي الخليج وبمشاركة 16 في فئة بطولة الكبار و 8 فرق في بطولة الشباب تحت سن 18 سنة 8 فريق.

وسيشرف حفل الافتتاح موفق السنيد نائب مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالشرقية نيابة عن مدير المكتب حامد السريعي حيث اختارت اللجنة الفنية بالبطولة مباراة الافتتاح ليتوج الفائز فيها بكأس مكتب الهيئة العامة للرياضة بالشرقية .

هذا وسيشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات الحكومية ورجال الأعمال و الرياضيين ورجال الصحافة والاعلام فضلا عن شخصيات خلجاوية يتقدمها اعضاء مجلس إدارة النادي، كما ستقدم اللجنة جوائز قيمة للجمهور من خلال السحب.

من جانبه رحب فوزي الباشا رئيس بجميع الفرق المشاركة في هذه البطولات مشددا على ان اقامة مثل هذه الانشطة والفعاليات امر معتاد في نادي الخليج حرصا من النادي على جعل النادي متصلا ببقية شرائح المجتمع والبحث عما يشغل اوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم بالنفع والفائدة منوهاً الى انهم يهدفون ايضا من هذه البطولات لاكتشاف العديد من المواهب الشبابية لدعم فرق النادي في المستقبل وذلك بحضور القائمين على لعبة كرة القدم ضمن لجان البطولة.

وكان اليوم الأول للبطولة قد شهد مباريات مثيرة انتهت بتغلب السوبر على رحيمه بهدفين مقابل هدف في مباراة تعرض من خلالها حارس فريق السوبر ناهي الشمري لخلع في الكتف ليتم إسعافه عبر الراعي الطبي للبطولة مجموعة المدلوح للخدمات الطبية ونقله للمستشفى لتقديم العلاج اللازم، أما اللقاء الثاني فقد شهد تفوق فريق التانقو على إتحاد رحيمة ، و على صعيد الفئات السنية فقد تغلبت أكاديمية مدريستا على فريق البدر بسباعية نظيفة.