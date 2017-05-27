الذهب يحقق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

اختتم الذهب تعاملات اليوم على ارتفاع، محققاً مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، بدعم التوترات الجيوسياسية وتراجع الدولار الأمريكي.

وصعد سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر عند التسوية بنحو 1% إلى مستوى 1268.1 دولار للأوقية، وحقق زيادة بنسبة 1.2% على مدار الأسبوع.

ويحقق الذهب مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، عقب حادث ” مانشستر ” في المملكة المتحدة، وبدعم التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

كما تلقى المعدن النفيس دعما من هبوط قيمة الدولار الأمريكي، بفعل التوترات السياسية في الولايات المتحدة على خلفية الانتقادات الحادة لسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.