10آلاف ريال قيمة استئجار العمالة لصلاة التراويح برمضان - صحيفة صدى الالكترونية

10آلاف ريال قيمة استئجار العمالة لصلاة التراويح برمضان
يلجاء بعض أئمة المساجد في المناطق والمحافظات بالاتفاق مع مقيم عربي أو أجنبي، بعضهم غير متقن لقراءة القرآن ليحل مكانه مؤقتاً لتأدية صلاة التراويح في شهر رمضان مقابل مبالغ مالية .
وقال المواطنون إن الأئمة المؤجرين أسعارهم تختلف حسب المناطق والمحافظة وكثافتها السكانية، فبعض مساجد المناطق تصل قيمة المستأجر إلى 10 آلاف، تختلف أسعارهم المادية حسب حسن الصوت والترتيل .
ونبه إمام وخطيب جامع العواد برفحاء، ” وطبان فاضل التمياط إن استئجار الإمام الرسمي للمساجد أو الجوامع لأشخاصاً وذلك للصلاة بالناس في رمضان أوغيرة مخالف لنظام الدولة وكل ما يخالف تعليمات ولاة الأمر العمل به غير جائز.
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