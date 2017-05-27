10آلاف ريال قيمة استئجار العمالة لصلاة التراويح برمضان - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

يلجاء بعض أئمة المساجد في المناطق والمحافظات بالاتفاق مع مقيم عربي أو أجنبي، بعضهم غير متقن لقراءة القرآن ليحل مكانه مؤقتاً لتأدية صلاة التراويح في شهر رمضان مقابل مبالغ مالية .

وقال المواطنون إن الأئمة المؤجرين أسعارهم تختلف حسب المناطق والمحافظة وكثافتها السكانية، فبعض مساجد المناطق تصل قيمة المستأجر إلى 10 آلاف، تختلف أسعارهم المادية حسب حسن الصوت والترتيل .

ونبه إمام وخطيب جامع العواد برفحاء، ” وطبان فاضل التمياط إن استئجار الإمام الرسمي للمساجد أو الجوامع لأشخاصاً وذلك للصلاة بالناس في رمضان أوغيرة مخالف لنظام الدولة وكل ما يخالف تعليمات ولاة الأمر العمل به غير جائز.