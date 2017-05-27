النفط يسجل خسائر أسبوعية عقب قرار «أوبك» بتمديد خفض الإنتاج - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات، الجمعة، لكنها سجلت خسائر أسبوعية، عقب قرار أوبك بتمديد تخفيض الإنتاج بنفس المستويات السابقة حتى مارس 2018.

وصعد سعر العقود الآجلة لخام ” نايمكس ” خلال تعاملات اليوم بنسبة 1.8% عند مستوى 49.8 دولار للبرميل بنهاية تعاملات اليوم، لكنه حقق خسائر أسبوعية بنسبة 1.7%.

يذكر أن النفط قد حقق مكاسب الأسبوع الماضي بنحو 5% قبل الإعلان عن تمديد خفض الإنتاج لمد 9 أشهر.

وكانت منظمة أوبك اتخذت قرارا بتمديد خفض الإنتاج من النفط لمدة 9 أشهر بنفس المستويات البالغة 1.8 مليون برميل يومياً، مما أحبط المستثمرين الذين كانوا يتوقعون زيادة معدل الخفض، لكبح المعروض من الخام في الأسواق.

وأعلنت شركة ” بيكر هيوز ” اليوم أن عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار منصتان ليصل إلى 722 منصة في الأسبوع المنتهي.