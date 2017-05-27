النفط يسجل خسائر أسبوعية عقب قرار «أوبك» بتمديد خفض الإنتاج - صحيفة صدى الالكترونية

النفط يسجل خسائر أسبوعية عقب قرار «أوبك» بتمديد خفض الإنتاج
ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات، الجمعة، لكنها سجلت خسائر أسبوعية، عقب قرار أوبك بتمديد تخفيض الإنتاج بنفس المستويات السابقة حتى مارس 2018.
وصعد سعر العقود الآجلة لخام ” نايمكس ” خلال تعاملات اليوم بنسبة 1.8% عند مستوى 49.8 دولار للبرميل بنهاية تعاملات اليوم، لكنه حقق خسائر أسبوعية بنسبة 1.7%.
يذكر أن النفط قد حقق مكاسب الأسبوع الماضي بنحو 5% قبل الإعلان عن تمديد خفض الإنتاج لمد 9 أشهر.
وكانت منظمة أوبك اتخذت قرارا بتمديد خفض الإنتاج من النفط لمدة 9 أشهر بنفس المستويات البالغة 1.8 مليون برميل يومياً، مما أحبط المستثمرين الذين كانوا يتوقعون زيادة معدل الخفض، لكبح المعروض من الخام في الأسواق.
وأعلنت شركة ” بيكر هيوز ” اليوم أن عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار منصتان ليصل إلى 722 منصة في الأسبوع المنتهي.
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