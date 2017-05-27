خبير أرصاد: مدينة طريف هى الأعلى في ساعات صيام رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

مع بداية شهر رمضان الكريم، تختلف المواعيد بين كل محافظة في عدد ساعات الصيام، وفي هذا العام، أكد الدكتور خالد الزعاق خبير الأرصاد والأحوال الجوية، أن مدينة طريف هي الأعلى في ساعات صيام أولى أيام رمضان.

وأضاف الزعاق أنه ستصل عدد ساعات الصيام فيها إلى 15 ساعة و40 دقيقة، في حين ستكون جازان أقل المدن صياما بفارق ساعة وربع.

وتابع:أن معظم مناطق المملكة ستتجاوز ساعات الصيام فيها 15 ساعة، مشيرا إلى أن المنطقة الشمالية الغربية ستكون أكثر المناطق المملكة في ساعات الصيام، مشيراً إلى أنه كل ما اعتلينا شمالا من خط الاستواء كلما زاد النهار وقل الليل، وبذلك ستكون مدن طريف و تبوك وحقل هي الأكثر.